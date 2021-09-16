Пропавшая пенсионерка в Туле: поисковики просят записи видеорегистраторов от 15 сентября
Анастасия Павловна Зиновьева пропала 10 дней назад.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 81-летнюю Анастасию Павловну Зиновьеву, которая ушла из дома 7 сентября и не вернулась.
Вчера, 15 сентября, у волонтеров появилась информация, что пенсионерку видели около остановки «Поликлиника» в Пролетарском округе. В связи с этим «Лиза Алерт» просит поделиться записями видеорегистраторов автомобилей, проезжавших по ул. Металлургов мимо остановки «Поликлиника» (ул. Металлургов, 46) 15 сентября 2021 года с 09.00 до 11.00.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.
Была одета: красная куртка с капюшоном, темные брюки, осенние темные ботинки. При себе имела разноцветный полиэтиленовый пакет и костыль (как на маленьком фото).
Видели ее? Звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 755-81-55 или 112.