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Пропавшая пенсионерка в Туле: поисковики просят записи видеорегистраторов от 15 сентября

Пропавшая пенсионерка в Туле: поисковики просят записи видеорегистраторов от 15 сентября

Анастасия Павловна Зиновьева пропала 10 дней назад.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 81-летнюю Анастасию Павловну Зиновьеву, которая ушла из дома 7 сентября и не вернулась.

Вчера, 15 сентября, у волонтеров появилась информация, что пенсионерку видели около остановки «Поликлиника» в Пролетарском округе. В связи с этим «Лиза Алерт» просит поделиться записями видеорегистраторов автомобилей, проезжавших по ул. Металлургов мимо остановки «Поликлиника» (ул. Металлургов, 46) 15 сентября 2021 года с 09.00 до 11.00.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. 

Была одета: красная куртка с капюшоном, темные брюки, осенние темные ботинки. При себе имела разноцветный полиэтиленовый пакет и костыль (как на маленьком фото).

Видели ее? Звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 755-81-55 или 112.

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