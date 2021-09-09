В ДТП на ул. Кауля в Туле пострадали три человека

Сначала столкнулись два автомобиля, а затем один из них отлетел в третью машину.

Днем 9 сентября на ул. Кауля в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, сначала столкнулись Volkswagen Polo и фургон Volkswagen. Затем фургон врезался в ВАЗ, который стоял.

«В результате автоаварии пострадали 47-летний водитель Volkswagen, его 44-летняя пассажирка и 20-летний водитель ВАЗа. Последние двое отпущены после оказания медицинской помощи», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.