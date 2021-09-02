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В Туле водитель авто сбил девушку на мотоцикле

В Туле водитель авто сбил девушку на мотоцикле

После осмотра пострадавшую забрала скорая.

Днем 2 сентября на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Honda Civic находился 29-летний молодой человек, а мотоциклом Honda Bros управляла 28-летняя девушка.
 
«Водитель Honda Civic, по предварительной информации, выполняя маневр «разворот», совершил столкновение с мотоциклом Honda Bros. В результате ДТП пострадала девушка – водитель мотоцикла, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:28 +3
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