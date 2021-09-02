В Туле водитель авто сбил девушку на мотоцикле

Днем 2 сентября на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Honda Civic находился 29-летний молодой человек, а мотоциклом Honda Bros управляла 28-летняя девушка.

«Водитель Honda Civic, по предварительной информации, выполняя маневр «разворот», совершил столкновение с мотоциклом Honda Bros. В результате ДТП пострадала девушка – водитель мотоцикла, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.