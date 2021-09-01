В Туле пройдет международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино»

Фото из архива Myslo.

III международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино» пройдет со 2 по 6 сентября на площадках России и за рубежом. Программа предусматривает демонстрацию художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

В Туле площадкой кинофестиваля станет музейно-выставочный комплекс Тульского кремля. С 3 по 5 сентября зрители увидят кинокартины из России, Казахстана, США, Германии, Белоруссии, Республики Словения, Канады, Венгрии, Великобритании, Польши и Франции.

Публикуем афишу:

3 сентября, 15.00 — «Александр Невский» (СССР, 1938, С. Эйзенштейн, 1.51, 6+)

4 сентября, 13.00 — «Африка» (Россия, 2021, 6+, реж. Д. Биневская, Н. Славецкая, 54 мин.,)

5 сентября, 13.00 — «60 дней войны» (Казахстан, 2018, 57 мин., реж.: Н. Раисов).

Первый кинофестиваль «Дни военно-исторического кино» был проведен в 2019 году. Мероприятие стало примером партнерства государства, общественных организаций и бизнеса в области патриотического воспитания молодежи. Основными площадками кинофестиваля стали кинозалы Музея Победы и Центра международной торговли. В 2019 году в рамках фестивальной программы были показаны семь новинок отечественного кино, а также фильмы из стран Европы и Латинской Америки. Фестиваль посетило несколько тысяч зрителей.

В 2020 году кинофестиваль прошел на двух площадках, было показано 14 кинокартин и проведено 18 спецсобытий. Фестиваль посетило более 5000 зрителей в условиях ковидных ограничений.

Среди партнеров фестиваля в 2021 году: Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, Министерство культуры Крыма, правительство Москвы и другие.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда Президентских грантов.