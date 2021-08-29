В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор
Из-за ДТП на ул. Ф.Энгельса образовалась пробка.
Утром 29 августа в Туле в районе пересечения улиц Первомайской и Фридриха Энгельса произошло ДТП с участием трамвая, следовавшего по маршруту № 12, и автомобиля Chevrolet Tahoe. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.
По словам водителя внедорожника, он не заметил ребро дорожного ограждения, в результате чего не разъехался с трамваем.
После ДТП иномарка наехала на забор и смяла его. Поврежденная машина не смогла самостоятельно продолжить движение, поэтому пришлось вызывать эвакуатор.
Из-за аварии на ул. Ф. Энгельса образовалась пробка.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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