В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор

Утром 29 августа в Туле в районе пересечения улиц Первомайской и Фридриха Энгельса произошло ДТП с участием трамвая, следовавшего по маршруту № 12, и автомобиля Chevrolet Tahoe. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

По словам водителя внедорожника, он не заметил ребро дорожного ограждения, в результате чего не разъехался с трамваем.

После ДТП иномарка наехала на забор и смяла его. Поврежденная машина не смогла самостоятельно продолжить движение, поэтому пришлось вызывать эвакуатор.

Из-за аварии на ул. Ф. Энгельса образовалась пробка.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.