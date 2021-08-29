новости
новости
Регистрация
В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор

В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор

Из-за ДТП на ул. Ф.Энгельса образовалась пробка.

Утром 29 августа в Туле в районе пересечения улиц Первомайской и Фридриха Энгельса произошло ДТП с участием трамвая, следовавшего по маршруту № 12, и автомобиля Chevrolet Tahoe. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

По словам водителя внедорожника, он не заметил ребро дорожного ограждения, в результате чего не разъехался с трамваем.

После ДТП иномарка наехала на забор и смяла его. Поврежденная машина не смогла самостоятельно продолжить движение, поэтому пришлось вызывать эвакуатор.

Из-за аварии на ул. Ф. Энгельса образовалась пробка.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор, Фото: 1
В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор, Фото: 2
В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор, Фото: 3
В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор, Фото: 4
В Туле Chevrolet не разъехался с трамваем и смял забор, Фото: 5
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:34 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
ДТП с трамваем
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обаяние старинного Белева
Обаяние старинного Белева
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались еще 11 пациентов
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались еще 11 пациентов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.