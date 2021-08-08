В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину

Местонахождение 55-летнего Николая Александровича Макарова не известно с 3 августа.

Может находиться в нашем городе. Любую информацию можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52, 112. Инфорг: Жучок (Евгения) 8-953-439-20-72.

Был одет в серую футболку, шорты.