В Тульской области из трубопровода двое мужчин украли 100 тонн нефти

Хотели стать нефтяными магнатами. Но выходит, что идея для стартапа была не самая удачная.

Двое молодых людей 1973 и 1999 года рождения решили достать немного лёгких денег, пишет телеграмм-канал «Опер слил».

Молодые люди сделали врезку в трубопровод ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» возле села Жемчужниково Одоевского района и за июнь – август похитили более 100 тонн нефтепродуктов, причинив тем самым ущерб в 5 млн 123 тысячи рублей.

5 августа в отношении лихих нефтяных магнатов возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.4 УК РФ п. а и б. Оба задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Дело за малым — обнаружить похищенное.