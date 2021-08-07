Алексин и алексинцы

Степан Хрулев

Генерал-лейтенант Степан Александрович Хрулев детство провел в сельце Шевернево Алексинского уезда. Герой обороны Севастополя в Крымской войне 1853 – 1856 гг., командовал войсками Корабельной стороны.

Руководил штурмом Евпатории в феврале 1855 года. В мае того же года смелой атакой Нахимов и Хрулев, по существу, спасли Севастополь. А летом с горсткой храбрецов молниеносной атакой он отстоял Малахов курган. Вступив в рукопашную схватку с двумя полками французов, захватил батарею Жерве. Этот эпизод запечатлен в Севастопольской панораме.

С Хрулевым знаком был Лев Толстой, которому он помогал готовить рукописи для журнала «Современник».

За выдающиеся заслуги при обороне Севастополя удостоен ордена Св. Георгия 3-й степени. Похоронен в Севастополе, где на народные средства ему воздвигнут памятник с надписью «Хрулеву – Россия».

Петр Карпов

Петр Александрович Карпов родился в сельце Щепотьево Алексинского. Контр-адмирал, все 349 дней участник обороны Севастополя в Крымской войне 1853 – 1856 гг. Особо отличился при отражении первой бомбардировки Севастополя в октябре 1854 года, когда огнем орудий бастиона неоднократно подавлял французские батареи. 15 ноября 1854 года Походная Дума Георгиевских кавалеров представила лейтенанта П. А. Карпова к ордену Святого Георгия 4-й степени.

24 августа Карпов стал последним командиром Малахова кургана. Позднее он напишет: «В роковой для Малахова кургана день 27 августа 1855 г. на мою долю пала честь начальствовать 4-м отделением оборонительной линии…». Петр Карпов храбро сражался вместе с последними защитниками Корниловского бастиона, пока не был взят французами в плен, когда «гарнизон почти весь лег на своем месте, не отступив от орудий…». Находясь в плену на Принцевых островах и в Тулоне во Франции, отказался от перехода на службу в иностранный легион Французской армии.

После возвращения из плена в марте 1856 года Карпов был представлен императору Александру II, которому рассказал обо всех обстоятельствах рокового штурма Малахова кургана.

27 августа 1869 года, в день 15-й годовщины окончания обороны Севастополя, контр-адмирал провел экскурсию по Малахову кургану будущему императору Александру III, посетившему город.

Сразу после смерти Карпова император послал Георгиевское знамя, чтобы покрыть им тело севастопольского героя, повелел перевезти останки контр-адмирала на пароходе «Казбек» в Севастополь и похоронить в еще строящемся соборе святого Владимира в нижнем храме «на счет Императора» — вместе с адмиралами Лазаревым, Корниловым, Истоминым и Нахимовым. Имя Петра Карпова увековечено в Музее героической обороны и освобождения Севастополя.

Владимир Снегирев

В 1863 году, по ходатайству алексинцев, Владимиру Федоровичу Снегиреву было присвоено звание почетного жителя города. В прошении на имя министра внутренних дел говорилось.

«…в 1879 году близ города Алексина при реке Оке построил себе дачу профессор императорского московского университета Владимир Федорович Снегирев, где он проживает ежегодно по четыре-пять месяцев (июнь, июль, август, февраль, апрель). Во время пребывания здесь профессора к нему как к хирургу является много больных, которым он делает операции без всякого вознаграждения, чем оказывает страждущим громадную помощь.

В 1880 – 1881 гг. больные, которым делались трудные операции, оставлялись профессором в больнице, им же устроенной при своем доме и содержимой в эти два года на свои средства…

Затем при непосредственном участии профессора Снегирева в городе Алексине при земской больнице устроен оперативный покой, в котором имеются две бесплатные кровати и пожертвованы профессором все необходимые хирургические инструменты, которых им приобретено более чем на шестьсот рублей; в этом оперативном покое он производит больным операции совершенно без различия – богатому или бедному, кто только нуждается в помощи, тот ее получает без всякого для себя расхода».

Профессор Снегирев считается родоначальником русской гинекологии. Но был он и выдающимся терапевтом. Верил, что грамотной терапией можно облегчить страдания, а порой и предотвратить операцию. Огромное значение уделял уходу после операции. Его имя носит районная больница.

Георгий Львов

Житель алексинского края, князь Георгий Евгеньевич Львов – один из видных общественных деятелей России начала ХХ века. Делегат от Тульской губернии в Первой Государственной Думе, видный земский деятель, председатель Тульской губернской земской управы, участник земских съездов.

После Февральской революции князь Георгий Львов стал председателем Совета Министров Российской империи и Временного правительства.

Многое сделал для развития в Тульской губернии медицины, строительства дорог, организации продовольственного снабжения. Князь Львов был во главе Союза помощи соотечественникам, раненым в Первую мировую войну, помогал беженцам, занимался эвакуацией населения из прифронтовых районов.

После Октябрьской революции покинул Россию и жил во Франции, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Яков Стечкин

Хирург Яков Сергеевич Стечкин с 1920 по 1935 гг. работал заведующим в больнице в Алексине, где создал женскую и детскую консультации, тубдиспансер, поликлинику, зуботехническую лабораторию, рентгеновский кабинет. За 12 лет провел более 10 тысяч операций. В 1933-1935 гг. избирался депутатом Алексинского горсовета. Кавалер ордена Ленина и других правительственных наград.

О том, какой репутацией пользовался доктор Яков Стечкин, говорит тот факт, что, по семейным легендам, ему достаточно было на глухой дороге назвать себя, и его пропускали ехать дальше по своим делам даже самые отчаянные бандиты – а времена тогда были крайне неспокойные. Как главному врачу районной больницы ему полагалось иметь личное оружие. Но лучшей защитой была репутация. Врача Стечкина знали все.

В середине тридцатых Стечкины переехали в Тулу, на Косую Гору. И здесь прославился своим умением делать сложнейшие операции. При его участии были созданы водная и санитарно-клиническая лаборатории, дезинфекционное бюро и противомалярийные отряды, проведено осушение местности, открыта грязелечебница. Прошел войну, а после ее окончания стал ведущим хирургом госпиталя для инвалидов.

Владимир Воронков

Воздушный разведчик Владимир Романович Воронков – последний Герой Советского Союза в Тульской области.

Его семья переехала в Тулу в 1932 году, на строительство Новотульского металлокомбината. В 1935-м, по окончании этого строительства, приехали в Алексин, где Владимир окончил среднюю школу и одновременно курсы авиационных мотористов в местном аэроклубе.

Войну начинал связистом, летал на По-2, в основном на розыск самолетов, вынужденно севших за линией фронта. «Каждый такой вылет очень рискованный, – вспоминал он после войны. – Даже если я найду подбитый самолет, еще должен приземлиться неподалеку, подобрать экипаж. Внеаэродромные посадки – очень рискованные. На переднем крае – там же воронка на воронке, проволока, мины, что угодно».

С июля 1944 года Владимир Романович летал на штурмовике «Ил-2», хотя и с тихоходным «кукурузником» расстаться совсем не удалось, время от времени приходилось и на него пересаживаться. Во время трех полетов был атакован вражескими истребителями и только благодаря отличному владению самолетом сумел уйти невредимым.

Из наградных документов:

«Имея отличную технику пилотирования и хороший боевой опыт, во всех операциях тов. Воронков показал образцы летного мастерства, мужества и боевой находчивости. Для молодого летчика не стали преградами для уничтожения врага Карпаты, Трансильванские Альпы и горы в Венгрии».

Почетный гражданин города Алексин и Алексинского района.

Владимир Романович Воронков скончался 12 декабря 2012 года в Алексине на 93-м году жизни.

Мария Поливанова

Мария Семеновна Поливанова – один из самых известных снайперов Великой Отечественной войны. Мария Поливанова родилась в Алексинском районе. За время службы уничтожила несколько десятков вражеских солдат и офицеров, обучала снайперскому искусству бойцов снайперского взвода. 14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Парфинского района Новгородской области вместе со своей подругой Наталией Ковшовой вступила с противником в бой, который девушки вели до последнего патрона. Последними гранатами, уже раненые, они взорвали себя вместе с окружившими их солдатами противника.

Петр Романов

Один из великих воинов своей эпохи, Герой Советского Союза Петр Ильич Романов родился в селе Панском нынешнего Алексинского района Тульской области.

7 февраля 1945 года дивизия, в состав которой входил Романов, оказалась в окружении в районе леса Лангервальд восточнее Гермау. Чтобы вывести из окружения своих, подразделения 140-го стрелкового и 625-го артиллерийского полков 182-й стрелковой Дновской дивизии пошли на выручку, и заняли высоту в районе поселка и железнодорожной платформы Койенен. У нее даже названия не было, у этой высоты, – просто 70,9. Точка на карте. Двое суток противник отчаянно пытался выбить отсюда солдат Красной Армии. Двое суток непрекращающегося артиллерийско-минометного обстрела, атак самоходок. Двое суток беспримерного мужества и героизма.

Вечером 8 февраля, потеряв все артиллерийские орудия, советская пехота начала отход, который прикрывала группа бойцов в десять человек под командованием капитана Романова, который уже получил тяжелые ранения. Немецкая пехота подошла на расстояние броска гранаты, и вот-вот должна была ворваться на высоту. Патроны и гранаты у обороняющихся закончились. И тогда Романов принял решение, позволявшее уничтожить прорвавшегося противника — вызвать на себя огонь дивизионной артиллерии. Артиллерийский удар пришелся по позициям остатка батальона, когда они уже фактически были взяты немцами.

К вечеру 8 февраля 1945 года высота 70,9 полностью перешла под контроль немцев, и оставалась занятой еще два месяца, до середины апреля.

19 апреля 1945 года капитану Романову Петру Ильичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1947 году поселок Побетен нынешнего Зеленоградского района был переименован в Романово.

Правда, еще в начале того года литовцы выступили с «замечаниями на проект указа о переименовании населенных пунктов в Калининградской области», предлагая сохранить те топонимы, которые имеют отчетливые следы прусского языка и «филологическое значение для исследования языка прусских литовцев». В списке германизированных прусских топонимов был и Побетен. Но Москва категорически не согласилась сохранить прежние наименования, как «несоответствующие современному строю, образу жизни и национальным особенностям советского населения».

Игорь Стечкин

Игорь Яковлевич Стечкин родился в Алексине в ноябре 1922 года. Семейное предание гласит, что когда его, новорожденного, принесли домой, то положили на карельской березы тумбочку, а в той тумбочке лежал револьвер. Так что будущее ребенка было в какой-то степени предопределено.

Дипломной работой у Стечкина в Тульском механическом институте была тема «Самозарядный пистолет калибра 7,65 мм». Консультантом выступал сам Н. Ф. Макаров. Есть известная история о том, как во время защиты кто-то из членов комиссии усомнился, что эта разработка может стрелять.

– Можно я продемонстрирую? – невозмутимо поинтересовался студент.

После чего вынул из кармана пистолет и в присутствии комиссии несколько раз стрельнул вверх холостыми патронами. Этот пистолет хранится сейчас в музее института. На 75-летие Мастера преподаватели кафедры привезли юбиляру тот самый экспонат и вновь дали подержать его в руках.

Игорь Стечкин – разработчик автоматического пистолета, получившего его имя (АПС). Когда в Тулу приезжал Виктор Черномырдин, Стечкин что-то долго и не очень успешно пытался объяснить премьер-министру о своем оружии, и тогда охранник Виктора Степановича просто вынул из-за пояса свой именной «Стечкин» и объяснения стали более предметными. Во время трагедии на Дубровке ликвидацию террористов также проводили бесшумными пистолетами Стечкина.

Игорь Яковлевич также участвовал в создании противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Конкурс», среди его разработок — автоматы «Модерн», «Абакан», револьвер «Кобальт» и другое оружие. В последние свои годы он разработал несколько моделей пистолетов («Бердыш», «Пернач»), предлагавшихся для замены пистолета Макарова в армии. В общей сложности на его счету более 60 разработок и свыше 50 изобретений.