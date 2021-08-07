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Статистика по ковиду: еще 9 человек скончались за сутки

Статистика по ковиду: еще 9 человек скончались за сутки

И выявлено 133 новых случая заражения.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 133 человек, 60 выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 352 жителя Тульской области, 41 535 вылечились, 2 504 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

 

За последние сутки в России выявлено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 876 (8,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 424 884 человека в 85 регионах. 

Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 164 094 человека.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:07 −3
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