Статистика по ковиду: еще 9 человек скончались за сутки

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 133 человек, 60 выздоровели, 9 скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 352 жителя Тульской области, 41 535 вылечились, 2 504 умерли. Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 876 (8,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 424 884 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 164 094 человека.