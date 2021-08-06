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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 131 заболевший и 7 скончались
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 131 заболевший и 7 скончались

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 131 случай коронавируса, 58 человека выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 219 жителей Тульской области, 41 475 вылечились, 2495 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 22 660 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1881 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 402 564 человека в 85 регионах.
 
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 163 301 человек.
Сюжет: Коронавирус
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