Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 131 заболевший и 7 скончались
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 131 случай коронавируса, 58 человека выздоровели, 7 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 219 жителей Тульской области, 41 475 вылечились, 2495 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 22 660 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1881 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 402 564 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 163 301 человек.
вчера, в 14:10, 48 9031 -13
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