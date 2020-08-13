В Узловой водитель-убийца сжег машину, чтобы скрыть следы преступления, и уехал в Санкт-Петербург

Тем не менее сотрудники уголовного розыска смогли найти мужчину и задержать его.

Региональная полиция сообщила о задержании подозреваемого, который 24 июля сбил 20-летнюю девушку на ул. Щербакова в поселке Дубовка Узловского района. От полученных повреждений пострадавшая скончалась в больнице.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились и за пределами Тульской области. В итоге выяснилось, что наезд совершил ранее судимый 28-летний мужчина.

Сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции проводили оперативно-разыскные мероприятия, в том числе и за пределами региона. В результате проделанной работы водитель был установлен.

«Скрыть противоправное деяние не удалось, полицейские Тульской области выяснили его личность и местонахождение. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый признался в содеянном», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По информации Myslo, после автоаварии водитель бросил автомобиль в поле на территории Узловского района и поджег его. Через некоторое время мужчина уехал в Санкт-Петербург, где и был задержан.