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В Узловой водитель-убийца сжег машину, чтобы скрыть следы преступления, и уехал в Санкт-Петербург

В Узловой водитель-убийца сжег машину, чтобы скрыть следы преступления, и уехал в Санкт-Петербург

Тем не менее сотрудники уголовного розыска смогли найти мужчину и задержать его.

Региональная полиция сообщила о задержании подозреваемого, который 24 июля сбил 20-летнюю девушку на ул. Щербакова в поселке Дубовка Узловского района. От полученных повреждений пострадавшая скончалась в больнице.
 
Оперативно-разыскные мероприятия проводились и за пределами Тульской области. В итоге выяснилось, что наезд совершил ранее судимый 28-летний мужчина.
 
Сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции проводили оперативно-разыскные мероприятия, в том числе и за пределами региона. В результате проделанной работы водитель был установлен.
 
«Скрыть противоправное деяние не удалось, полицейские Тульской области выяснили его личность и местонахождение. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый признался в содеянном», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
По информации Myslo, после автоаварии водитель бросил автомобиль в поле на территории Узловского района и поджег его. Через некоторое время мужчина уехал в Санкт-Петербург, где и был задержан.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:18 +4
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Место
Тульская областьУзловский район

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