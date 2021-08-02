Оплатить парковку без комиссии можно через приложение «ГОРПАРКОВКИ»

С 23 июля 2021 года в приложении «ГОРПАРКОВКИ» реализован способ оплаты почасовой парковки и парковочных абонементов без комиссии через эквайринг от Сбербанка.

Оплату можно осуществить с помощью технологии SberPay быстро и удобно, без утомительного внесения данных банковской карты.

При нажатии кнопки SberPay приложение маршрутизирует клиента в личный кабинет Сбербанк Онлайн, где клиент выбирает карту для списания и подтверждает операцию.

Платежный сервис от Сбера стал вторым (после оплаты через сотового оператора, когда производится списание с баланса сотового телефона) способом оплаты парковок без комиссии.

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк»:

Сергей Ющенко – Оплата парковочного пространства становится более выгодной, удобной и быстрой с использованием приложения "ГОРПАРКОВКИ" и сервиса SberPay. Оплачивайте городскую парковку и абонементы без комиссии.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



