Жители Тульской области около 600 раз нарушили особый противопожарный режим

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Пожароопасная обстановка в регионе стала одной из тем оперативного совещания у губернатора.

По сравнению с прошлым годом, число техногенных пожаров в регионе снизилось на 20%. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов. Увеличилось количество совместных рейдов, проводимых сотрудниками МЧС, Росгвардии и местных администраций. С начала года к административной ответственности за нарушение пожарных норм привлечены около 600 физических, должностных и юридических лиц.

Для защиты от пожаров проводится опашка земель, но в Арсеньевском, Белевском, Одоевском и Узловском районах она пока не завершена. Алексей Дюмин потребовал сделать это в кратчайшие сроки. Кроме того, предприятиям региона порекомендуют создать добровольные пожарные дружины из числа сотрудников, а региональному ГУ МЧС России рекомендовано организовать авиамониторинг пожароопасной обстановки.