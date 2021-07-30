Тульские таможенники завели уголовное дело против «подставного» директора

В ходе проверки было установлено, что в сентябре 2020 года 45-летний туляк представил свой паспорт для регистрации учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. При этом зарегистрированный директор не осуществлял управление организацией и не принимал никакого участия в ее деятельности.

Наказание по ч. 1 с. 173.1 УК РФ предусматривает штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Всего с начала 2021 года сотрудники Тульской таможни выявили 14 организаций с фиктивными директорами.