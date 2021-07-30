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Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП
Фото Сергея Старикова и ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП

Посетителей до сих пор не пускают в здание.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, посетителей до сих пор не пускают в «Гостиный двор», несмотря на то, что пожар уже потушен. Исключение составляют молодожены, которые приехали зарегистрировать брак в ЗАГС. Их начали пускать в здание. Некоторые подошли к обстановке креативно: делают свадебные фотосессии на фоне пожарных машин.


Видео пользователя maxi-m

По нашим данным, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовики: прокуратура, полиция и ФСБ.

UPD: Как стало известно Myslo, прокуратура Центрального района Тулы оперативно организовала проверку исполнения противопожарного законодательства в связи с возгоранием в ТЦ «Гостиный двор». По результатам проверки будет дана оценка деятельности контролирующих органов, при наличии оснований приняты меры реагирования.

Пожар в «Гостинке» начался на шестом этаже в подсобке магазина «Канцлер». По предварительным данным, там произошло короткое замыкание.

В МЧС сообщили, что в результате происшествия был поврежден подвесной потолок на площади 1 квадратный метр. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 32 человека и 9 единиц техники.
 
 

Напомним, 30 июля пожар в «Гостином дворе» начался около десяти часов утра. Эвакуировано 135 человек.

 
В ходе тушения пожара спасателям пришлось разбивать окна в ТЦ:
 

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Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 1
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 2
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 3
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 4
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 5
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 6
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 7
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 8
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 9
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 10
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 11
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 12
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 13
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 14
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 15
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 16
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 17
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 18
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 19
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 20
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 21
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 22
Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП, Фото: 23
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:14 +5
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