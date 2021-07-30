Пожар в «Гостинке»: что происходит на месте ЧП
Посетителей до сих пор не пускают в здание.
Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, посетителей до сих пор не пускают в «Гостиный двор», несмотря на то, что пожар уже потушен. Исключение составляют молодожены, которые приехали зарегистрировать брак в ЗАГС. Их начали пускать в здание. Некоторые подошли к обстановке креативно: делают свадебные фотосессии на фоне пожарных машин.
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По нашим данным, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовики: прокуратура, полиция и ФСБ.
UPD: Как стало известно Myslo, прокуратура Центрального района Тулы оперативно организовала проверку исполнения противопожарного законодательства в связи с возгоранием в ТЦ «Гостиный двор». По результатам проверки будет дана оценка деятельности контролирующих органов, при наличии оснований приняты меры реагирования.
Пожар в «Гостинке» начался на шестом этаже в подсобке магазина «Канцлер». По предварительным данным, там произошло короткое замыкание.
Напомним, 30 июля пожар в «Гостином дворе» начался около десяти часов утра. Эвакуировано 135 человек.