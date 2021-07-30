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Пожар в «Гостином дворе»: эвакуировано 135 человек

Пожар в «Гостином дворе»: эвакуировано 135 человек

Пожар начался в одном из бутиков.

30 июля около десяти утра произошел пожар в «Гостинке». Сообщение на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 10.13 — сработала автоматическая пожарная сигнализация.
 
 

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На место происшествия незамедлительно выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.
 
 
Как пояснили в МЧС, в одном из бутиков возникло короткое замыкание. Огонь ликвидирован огнетушителем. Проводилась эвакуация, пострадавших нет.
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:49 +11
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