Пожар в «Гостином дворе»: эвакуировано 135 человек

Пожар начался в одном из бутиков.

30 июля около десяти утра произошел пожар в «Гостинке». Сообщение на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 10.13 — сработала автоматическая пожарная сигнализация.



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На место происшествия незамедлительно выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Как пояснили в МЧС, в одном из бутиков возникло короткое замыкание. Огонь ликвидирован огнетушителем. Проводилась эвакуация, пострадавших нет.