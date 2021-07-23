Жителя Ясногорска осудили за нападение на полицейского

В Ясногорске местный житель признан виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Судом установлено, что 2 июня пьяный обвиняемый находился в магазине «Магнит» без средства индивидуальной защиты. Сотрудники полиции, находившиеся в магазине в связи с проведением мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима, выписали мужчине протокол.

После этого ему предложили доехать в отдел полиции, и по пути к служебной машине обвиняемый по какой-то причине ударил одного из полицейских в плечо.