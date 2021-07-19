ДТП с погрузчиком и автобусом в Тульской области: подробности

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

По уточненной информации, в аварии пострадали четыре человека.

Стали известны подробности ДТП, которое случилось утром 19 июля в Заокском районе. На автодороге около деревни Нижняя Романовка столкнулись погрузчик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту 115 «Заокский — Симоново».

По предварительной информации, водитель погрузчика при производстве работ не убедился в безопасности маневра и во время движения задним ходом врезался в ПАЗ.

Как сообщили Myslo в минздраве Тульской области, по уточненным данным, в ДТП пострадали четыре женщины в возрасте от 31 до 71 года. Они были доставлены в Алексинскую районную больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.