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ДТП с погрузчиком и автобусом в Тульской области: подробности
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

ДТП с погрузчиком и автобусом в Тульской области: подробности

По уточненной информации, в аварии пострадали четыре человека.

Стали известны подробности ДТП, которое случилось утром 19 июля в Заокском районе. На автодороге около деревни Нижняя Романовка столкнулись погрузчик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту 115 «Заокский — Симоново».

По предварительной информации, водитель погрузчика при производстве работ не убедился в безопасности маневра и во время движения задним ходом врезался в ПАЗ.

Как сообщили Myslo в минздраве Тульской области, по уточненным данным, в ДТП пострадали четыре женщины в возрасте от 31 до 71 года. Они были доставлены в Алексинскую районную больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:02 0
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