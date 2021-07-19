«Тулаупрадор» закупит камеры фотовидеофиксации на 20 млн рублей

Публикуем адреса, где планируют их установить.

В Туле появятся новые специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Цена закупки – 19 500 000 рублей. Заказчик – «Тулаупрадор». Источник финансирования – региональный бюджет.

Новые камеры фотовидеофиксации позволят осуществлять автоматическую фиксацию проезда транспортных средств без совершения правонарушений, осуществлять автоматическую фиксацию нарушений Правил дорожного движения, осуществлять контроль за нарушениями ПДД. Всё это поможет повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить аварийность.

Оборудование должно быть установлено в следующих местах:

1) пересечение пр-та Ленина – ул. Советской (географические координаты перекрестка – 54.192125, 37.616420). Оборудование гарантированно осуществляет фиксацию нарушений и проезда ТС по всем полосам движения по указанным направлениям движения, а именно:

по ул. Советской от ул. Фридриха Энгельса;

по ул. Советской от ул. Тургеневской;

по пр-ту Ленина от ул. Пушкинской.

2) пересечение пр-та Ленина – ул. Льва Толстого (географические координаты перекрестка – 54.183623, 37.607062). Оборудование гарантированно осуществляет фиксацию нарушений и проезда ТС по всем полосам движения по указанным направлениям движения, а именно:

по пр-ту Ленина от ул. Первомайской;

по пр-ту Ленина от ул. Гоголевской;

по ул. Льва Толстого от ул. Мориса Тореза.

3) пересечение ул. Оборонной – ул. Некрасова (географические координаты перекрестка – 54.174007, 37.633928). Оборудование гарантированно осуществляет фиксацию нарушений и проезда ТС по всем полосам движения по указанным направлениям движения, а именно:

по ул. Оборонной от ул. Кауля;

по ул. Оборонной от Новомосковского шоссе;

по ул. Некрасова от ул. Макса Смирнова.

4) пересечение ул. Октябрьской – ул. Максима Горького (географические координаты перекрестка – 54.213031, 37.622446). Оборудование гарантированно осуществляет фиксацию нарушений и проезда ТС по указанным направлениям движения, а именно: