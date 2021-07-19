В Туле ищут отца «пострадавшего ребенка»: почему он не сообщил о педофиле в полицию?

Фото из архива Myslo.

Тульские полицейские распространили официальное сообщение:

«УМВД России по Тульской области информирует о проведении проверки по факту размещения в социальных сетях автором под ником «Александр Белов» сведений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего на улице Октябрьской в г. Туле.

Автор утверждает, что проинформировал о случившемся полицию.

В ходе проверки установлено, что никаких заявлений и обращений на подобную тематику в указанные автором сроки ни в одном из подразделений органов внутренних дел Тулы и Тульской области не фиксировалось.

На попытки сотрудников полиции связаться с автором через социальные сети для получения объяснений и информации о происшествии владелец аккаунта «Александр Белов» не отвечает.

УМВД России по Тульской области информирует, что в случае установления признаков преднамеренного размещения информации, содержащей заведомо ложные сведения о противоправном деянии, автору такого сообщения грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники полиции просят автора сообщения под ником «Александр Белов» связаться с УМВД России по Тульской области по телефону 32-31-13 для дачи объяснений и пояснения обстоятельств размещения сведений в социальных сетях».

«В Туле ходит опасный педофил. Он заманивает детей к себе в машину и начинает приставать. Мой сын сегодня вечером гулял один, катался на качелях, ему 8 лет. Подошел мужчина и начал приставать, заманивал в машину. Мой сын согласился, пошел. Мужчина снял штаны и начал говорить, чтобы он тоже разделся. Сын сразу понял, что это педофил, и вырвался.

Педофил был на ул. Октябрьской в черно-белой машине, номер 688, вроде так, точно не знаю, так сказал мой сын. Заявление в полицию написано. Полиция уведомлена».