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В Туле ищут отца «пострадавшего ребенка»: почему он не сообщил о педофиле в полицию?
Фото из архива Myslo.

В Туле ищут отца «пострадавшего ребенка»: почему он не сообщил о педофиле в полицию?

Сотрудники УМВД по Тульской области обратились к тулякам.

Тульские полицейские распространили официальное сообщение:
 
«УМВД России по Тульской области информирует о проведении проверки по факту размещения в социальных сетях автором под ником «Александр Белов» сведений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего на улице Октябрьской в г. Туле.
 
Автор утверждает, что проинформировал о случившемся полицию.
В ходе проверки установлено, что никаких заявлений и обращений на подобную тематику в указанные автором сроки ни в одном из подразделений органов внутренних дел Тулы и Тульской области не фиксировалось.
 
На попытки сотрудников полиции связаться с автором через социальные сети для получения объяснений и информации о происшествии владелец аккаунта «Александр Белов» не отвечает.
 
УМВД России по Тульской области информирует, что в случае установления признаков преднамеренного размещения информации, содержащей заведомо ложные сведения о противоправном деянии, автору такого сообщения грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.
 
Сотрудники полиции просят автора сообщения под ником «Александр Белов» связаться с УМВД России по Тульской области по телефону 32-31-13 для дачи объяснений и пояснения обстоятельств размещения сведений в социальных сетях».
 
Напомним, сегодня в соцсетях появился тревожный пост местного жителя:
 
«В Туле ходит опасный педофил. Он заманивает детей к себе в машину и начинает приставать. Мой сын сегодня вечером гулял один, катался на качелях, ему 8 лет. Подошел мужчина и начал приставать, заманивал в машину. Мой сын согласился, пошел. Мужчина снял штаны и начал говорить, чтобы он тоже разделся. Сын сразу понял, что это педофил, и вырвался.
 
Педофил был на ул. Октябрьской в черно-белой машине, номер 688, вроде так, точно не знаю, так сказал мой сын. Заявление в полицию написано. Полиция уведомлена».
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:39 +3
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