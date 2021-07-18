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В Киреевском районе мужчина украл золото из частного дома

В Киреевском районе мужчина украл золото из частного дома

Сейчас подозреваемого задержали, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Киреевском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, некий злоумышленник украл из частного дома в поселке Приупский украл золотые кольца и цепочки. Стражи порядка довольно быстро установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный 46-летний житель Щекино.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. 
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