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Где в Туле 19 июля отключат электроэнергию

Где в Туле 19 июля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

19 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 в Туле электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 55, 57, 57-а, 59, 63, 63-а, 65-а, 55-а, 61, 57-а, 61-а;
  • 1-й пр-д Металлургов, 4, 6;
  • ул. Приупская, 11-б;
  • п. Восточный, 3-а, 70−74 (чётн.), 84, 87, 85, 86, 90; д. Тихвинка, 64, 65; п. Новоскуратово, 56−80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а;
  • ул. Мира, 15-а, 15-б;
  • ул. Тульского Рабочего полка, 100-б;
  • ул. К. Либхнехта, 1−21 (нечётн.), 28-а;
  • ул. 2-я Хомутовка, 4−8 (чётн.), 1-а, 1−3 (нечётн.);
  • ул. Шишкина, 1−19 (нечётн.), 2−8, 8-а (чётн.);
  • ул. Р. Люксембург, 11-б;
  • ул. Пузакова, 15, 17;
  • ул. Б. Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-б, 74-а, 117, 117-б, 118, 119, 120, 120-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126, 42, 57
  • ул. Физкультурная, 12−16 (чётн.), 15−25 (нечётн.), 10-а;
  • ул. 3-я Трубная, 2−10, 10-а (чётн.), 1−7 (нечётн.).
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вчера, в 21:21 +1
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