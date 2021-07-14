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«Напал» на администрацию и разбил нос оперу: в Суворове вынесли приговор местному «царю»
Фото: архив Myslo.

«Напал» на администрацию и разбил нос оперу: в Суворове вынесли приговор местному «царю»

За свои пьяные выходки мужчина заплатит штраф.

В Суворове 43-летний Олег Ч. признан виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что 10 апреля пьяный обвиняемый пришел к зданию местной администрации и разбил там стекло, утверждая, что он – царь. После этого прибывшие на место полицейские увезли буяна на медосвидетельствование в больницу. Уже там он вспылил и ударил головой в нос одного из стражей порядка.
 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 80 000 рублей. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:40 +3
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