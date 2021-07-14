В Новомосковске суд освободил от ответственности обвиняемых в уклонении от налогов на 25 млн рублей

Двух руководителей ООО «Машстройинжиниринг» обвиняли по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело рассматривалось в Новомосковском городском суде.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы они не уплатили в бюджет РФ налог на добавленную стоимость в размере 25 млн рублей. Налог подлежал уплате ООО «ПК «Машстройинжиниринг».

«В соответствии с расчетами налоговых органов за совершенное налоговое правонарушение обвиняемые оплатили в бюджет Российской Федерации, кроме основного налога в размере 25 000 000 руб., штраф и пени по НДС в общем размере 9 900 000 руб», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

Постановлением суда Куранов М. Г. и Куранов Э. Г. освобождены от уголовной ответственности, так как полностью возместили ущерб бюджетной системе РФ. Постановление суда вступило в законную силу 13 июля 2021 г. в установленном законом порядке.