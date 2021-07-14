новости
новости
Регистрация
В Новомосковске суд освободил от ответственности обвиняемых в уклонении от налогов на 25 млн рублей

В Новомосковске суд освободил от ответственности обвиняемых в уклонении от налогов на 25 млн рублей

Руководителю регионального Следственного комитета внесено частное постановление с призывом улучшить работу следователей.

Двух руководителей ООО «Машстройинжиниринг» обвиняли по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело рассматривалось в Новомосковском городском суде.
 
По версии следствия, с 2015 по 2017 годы они не уплатили в бюджет РФ налог на добавленную стоимость в размере 25 млн рублей. Налог подлежал уплате ООО «ПК «Машстройинжиниринг».
 
«В соответствии с расчетами налоговых органов за совершенное налоговое правонарушение обвиняемые оплатили в бюджет Российской Федерации, кроме основного налога в размере 25 000 000 руб., штраф и пени по НДС в общем размере 9 900 000 руб», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.
 
Постановлением суда Куранов М. Г. и Куранов Э. Г. освобождены от уголовной ответственности, так как полностью возместили ущерб бюджетной системе РФ. Постановление суда вступило в законную силу 13 июля 2021 г. в установленном законом порядке.
 
«В адрес руководителя СУ СК России по Тульской области вынесено частное постановление для принятия мер по улучшению организации работы следователей при оформлении уголовных дел и недопущению нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного следствия», — гласит текст пресс-релиза УСД.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:31 0
Другие статьи по темам
Событие
налогиуклонение от уплаты налогов
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Напал» на администрацию и разбил нос оперу: в Суворове вынесли приговор местному «царю»
«Напал» на администрацию и разбил нос оперу: в Суворове вынесли приговор местному «царю»
Названы сроки начала вакцинации подростков от ковида
Названы сроки начала вакцинации подростков от ковида
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.