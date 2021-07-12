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Огонь шел на лес и село: в Тульской области дети бросились тушить пожар
Видео Веры Башкардиной.

Огонь шел на лес и село: в Тульской области дети бросились тушить пожар

В МЧС заявили, что наградят мальчишек.

10 июля в соцсетях появилась видео пожара близ села Горшково Ясногорского района. На кадрах видно, как мальчики тушат огонь, который идет на лес.

Близ села начала гореть трава, огонь быстро распространялся. Пожар начали тушить несколько детей. Уже позже на место прибыли спасатели, которым удалось справиться с возгоранием. Никто не пострадал. 

В региональном Управлении МЧС заявили, что за проявленную бдительность ребят наградят.

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