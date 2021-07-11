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Труп гражданина Республики Беларусь нашли в лесу рядом с «Северной Мызой»

Труп гражданина Республики Беларусь нашли в лесу рядом с «Северной Мызой»

По факту происшествия проводится проверка.

Как стало известно Myslo, 9 июля в лесном массиве неподалеку от ЖК «Северная Мыза» обнаружили труп мужчины. На тело наткнулись местные жители, которые отправились на вечернюю прогулку.
 
При осмотре у погибшего обнаружили паспорт гражданина Республики Беларусь на имя Ильи Сергеевича К. 2000 года рождения. По данным источника Myslo, мужчина зарегистрирован на ул. Автозаводской в Москве.

По ряду признаков можно с большой долей вероятности предположить, что Илья К. ушел из жизни по своей воле. Однако, точно это будет установлено в ходе доследственной проверки. 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:59 0
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ТулаЖК Северная Мыза
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