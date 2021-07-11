Труп гражданина Республики Беларусь нашли в лесу рядом с «Северной Мызой»

Как стало известно Myslo, 9 июля в лесном массиве неподалеку от ЖК «Северная Мыза» обнаружили труп мужчины. На тело наткнулись местные жители, которые отправились на вечернюю прогулку.

При осмотре у погибшего обнаружили паспорт гражданина Республики Беларусь на имя Ильи Сергеевича К. 2000 года рождения. По данным источника Myslo, мужчина зарегистрирован на ул. Автозаводской в Москве.

По ряду признаков можно с большой долей вероятности предположить, что Илья К. ушел из жизни по своей воле. Однако, точно это будет установлено в ходе доследственной проверки.