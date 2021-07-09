В Туле сотрудники ГИБДД задержали «Газель» с нелегалами

Водитель и 20 пассажиров доставлены в отдел полиции «Ленинский».

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021» сотрудники ГИБДД по городу Туле пресекли факт перевозки водителем — гражданином Узбекистана – еще 20 граждан этого государства, нелегально находящихся на территории РФ.

Кроме того, на водителя составлено шесть административных материалов:

один по ч. 2, ст. 12.1 КоАП РФ (управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем 8 (кроме водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, без техосмотра);

три по ч. 1, ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация т/с запрещена);

один по ч. 2, ст. 12.37 КоАП РФ (нет страховки ОСАГО);

один по ч. 1, ст. 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха).

Все граждане доставлены в ОП «Ленинский» для дальнейшего разбирательства. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.