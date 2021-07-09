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В центральной части России ожидается экстремальная жара

В центральной части России ожидается экстремальная жара

Температура будет сопоставима с египетской, сообщает центр погоды «Фобос».

Накануне в Санкт-Петербурге воздух прогрелся до +31,7 градуса, в Мурманской области столбики термометров приблизились к цифре +30. Метеорологи объясняют такое потепление скандинавским антициклоном, который проходит от полярных районов до низа Волги.

Ожидается, что пик жары придется на выходные, когда зона экстремального перегрева достигнет Заполярья и Поморья – там воздух прогреется до +25 градусов. Тридцатиградусная жара ожидается в средней полосе, Черноземье и Поволжье. Температура будет сопоставима с июльской в Каире, отмечают синоптики.

В столице и соседних регионах днем воздух будет прогреваться до +35 градусов, а ночи ожидаются душные и теплые – до +23. Это примерно на шесть градусов выше климатической нормы. Предполагается, что жаркая погода продержится до середины июля.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:22 +1
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