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Футболист-любитель из Плавска погиб в жутком ДТП под Орлом
Фото: УГИБДД России по Орловской области.

Футболист-любитель из Плавска погиб в жутком ДТП под Орлом

Трагедия произошла 6 июля.

25-летний футболист ЛФК «Плавск» Евгений Сопов скончался в ДТП, которое произошло под Орлом 6 июля около часа ночи. Евгений ехал в качестве пассажира на мотоцикле, которым управлял 24-летний водитель. Следом за ними двигался МАЗ, за рулем которого был 46-летний мужчина.

В какой-то момент водитель грузового автомобиля протаранил мотоцикл. В результате аварии Евгений Сопов погиб на месте происшествия, водитель мотоцикла был госпитализирован. 

Myslo выражает соболезнования родным и близким Евгения.

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