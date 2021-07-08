Футболист-любитель из Плавска погиб в жутком ДТП под Орлом

Фото: УГИБДД России по Орловской области.

25-летний футболист ЛФК «Плавск» Евгений Сопов скончался в ДТП, которое произошло под Орлом 6 июля около часа ночи. Евгений ехал в качестве пассажира на мотоцикле, которым управлял 24-летний водитель. Следом за ними двигался МАЗ, за рулем которого был 46-летний мужчина.

В какой-то момент водитель грузового автомобиля протаранил мотоцикл. В результате аварии Евгений Сопов погиб на месте происшествия, водитель мотоцикла был госпитализирован.

Myslo выражает соболезнования родным и близким Евгения.