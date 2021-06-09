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«Накажи автохама»: туляков не пугают аварии на трамвайных путях

«Накажи автохама»: туляков не пугают аварии на трамвайных путях

Публикуем очередное видео с дорог.

Читатели Myslo продолжают присылать видео в нашу традиционную рубрику. На этот раз мы публикуем два ролика, которые объединяет одна тематика — езда по трамвайным путям встречного направления.
 
Первое видео от нашего портальца MAKSIMUS85.
 
«Трамвайные пути на ул. Марата. Время и дата на видео», — пояснил автор ролика.
 
Вторым видео с нами поделился Павел Т. Кадры были сняты 8 июня этого года в 13.50 рядом с домом №18 по ул. Фридриха Энгельса.
 

 
Напомним, 1 июня этого года из-за подобного нарушения правил дорожного движения произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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