«Накажи автохама»: туляков не пугают аварии на трамвайных путях

Читатели Myslo продолжают присылать видео в нашу традиционную рубрику. На этот раз мы публикуем два ролика, которые объединяет одна тематика — езда по трамвайным путям встречного направления.

MAKSIMUS85. Первое видео от нашего портальца

«Трамвайные пути на ул. Марата. Время и дата на видео», — пояснил автор ролика.

Вторым видео с нами поделился Павел Т. Кадры были сняты 8 июня этого года в 13.50 рядом с домом №18 по ул. Фридриха Энгельса.

Напомним, 1 июня этого года из-за подобного нарушения правил дорожного движения произошло ДТП , в результате которого пострадали несколько человек.