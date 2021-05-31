По факту смертельного ДТП на М-2 с микроавтобусом, фурой и легковушкой возбудили уголовное дело

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В аварии погибла 52-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали.

По факту страшного ДТП, которое случилось 29 мая в Щекинском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Myslo сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, в 1.40 на 233-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись три транспортных средства. По предварительной информации, микроавтобус Citroen Jumper, двигаясь в направлении Орла, врезался в стоявший грузовик MAN с полуприцепом. После этого Citroen столкнулся с Chevrolet Cruze.

При транспортировке в больницу скончалась 52-летняя женщина. Восемь человек с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения. Все являлись пассажирами Citroen Jumper.

Среди пострадавших четверо несовершеннолетних — мальчики 2009, 2007, 2020 г. р. и девочка 2014 г. р. Их доставили в Тульскую областную детскую клиническую больницу, после осмотра — отпустили.