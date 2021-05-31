По каким адресам тулякам в июне отключат газ
Публикуем список адресов.
В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.
1 июня
с 12.00 до 18.00:
- ул. Академика Обручева, 2,
- ул. Советская, 53-а.
с 10.00 до 17.00 ул. Плеханова, 159, подъезд № 1.
2 июня
с 12.00 до 18.00
- ул. Белкина, 1-а.
- ул. Седова, 12.
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 6, подъезд № 1.
- ул. Волкова, 6-а, подъезд № 1.
3 июня
с 12.00 до 18.00
- ул. Академика Обручева, 4.
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 6, подъезд № 2,
- ул. Волкова, 6-а, подъезд № 2,
- ул. Плеханова, 159, подъезд № 2.
4 июня
с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 6, подъезд № 3.
- ул. Волкова, 6-а, подъезд № 3.
7 июня
с 12.00 до 18.00
- ул. Тимирязева, 101, корпус 4.
- ул. Седова, 14.
с 10.00 до 17.00
- ул. Плеханова, 159, подъезд № 3,
- ул. Баженова, 14, подъезд № 1.
8 июня
- с 12.00 до 18.00 – ул. Демонстрации, 5,
- с 10.00 до 17.00 – ул. Баженова, 14, подъезд № 2,
- с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, дом № 5.
9 июня
с 12.00 до 18.00:
- пр. Ленина, 143-б,
- ул. Оборонная, 89, корпус № 1,
- ул. Болотова, 72,
- ул. Седова, 25-а.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Плеханова, 159, подъезд № 4,
- ул. Баженова, 14, подъезд № 3.
с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 6.
10 июня
с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, дом № 7.
15 июня
с 12.00 до 18.00
- ул. Н. Руднева, 61,
- ул. Полюсная, 60,
- ул. Седова, 27-а.
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 36,
- ул. Плеханова, 159, подъезд № 5.
с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, 9.
16 июня
с 12.00 до 18.00 – ул. Полюсная, 60,
с 10.00 до 17.00 – ул. Баженова, 38.
17 июня
- с 12.00 до 18.00 – ул. Седова, 29-а.
- с 10.00 до 17.00 – ул. Плеханова, 159, подъезд № 6.
- с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 4.
21 июня
с 10.00 до 17.00
- проезд Батищева, 1, подъезд № 1,
- ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 1,
- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 1,
- ул. Плеханова, 159, подъезд № 7.
22 июня
с 12.00 до 18.00 – Красноармейский пр., 30.
с 10.00 до 17.00:
- пр. Батищева, 1, подъезд № 2,
- ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 2,
- ул. Матросова, 29/40;
- ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 2.
23 июня
с 12.00 до 18.00 – Красноармейский пр., 30.
с 10.00 до 17.00:
- пр. Батищева, 1, подъезд № 3,
- ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 3,
- ул. Матросова, 29/40;
- ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 3,
- ул. Плеханова, 159, подъезд № 8.
24 июня
с 12.00 до 18.00 – пр. Ленина, 74.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 4.
- ул. Матросова, 29/40;
- ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 4.
28 июня
с 10.00 до 17.00 – ул. Кирова, 26, корп. № 2, подъезд № 5.
«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.