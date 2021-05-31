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По каким адресам тулякам в июне отключат газ
Фото: АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам в июне отключат газ

Публикуем список адресов.

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 июня

с 12.00 до 18.00:

  • ул. Академика Обручева, 2,
  • ул. Советская, 53-а.

с 10.00 до 17.00 ул. Плеханова, 159, подъезд № 1.

2 июня

с 12.00 до 18.00

  • ул. Белкина, 1-а.
  • ул. Седова, 12.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 6, подъезд № 1.
  • ул. Волкова, 6-а, подъезд № 1.

3 июня

с 12.00 до 18.00

  • ул. Академика Обручева, 4.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 6, подъезд № 2,
  • ул. Волкова, 6-а, подъезд № 2,
  • ул. Плеханова, 159, подъезд № 2.

4 июня

с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 6, подъезд № 3.
  • ул. Волкова, 6-а, подъезд № 3.

7 июня

с 12.00 до 18.00

  • ул. Тимирязева, 101, корпус 4.
  • ул. Седова, 14.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Плеханова, 159, подъезд № 3,
  • ул. Баженова, 14, подъезд № 1.

8 июня

  • с 12.00 до 18.00 – ул. Демонстрации, 5,
  • с 10.00 до 17.00 – ул. Баженова, 14, подъезд № 2,
  • с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, дом № 5.

9 июня

с 12.00 до 18.00:

  • пр. Ленина, 143-б,
  • ул. Оборонная, 89, корпус № 1,
  • ул. Болотова, 72,
  • ул. Седова, 25-а.

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Плеханова, 159, подъезд № 4,
  • ул. Баженова, 14, подъезд № 3.

с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 6.

10 июня

с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, дом № 7.

15 июня

с 12.00 до 18.00

  • ул. Н. Руднева, 61,
  • ул. Полюсная, 60,
  • ул. Седова, 27-а.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Баженова, 36,
  • ул. Плеханова, 159, подъезд № 5.

с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, 9.

16 июня

с 12.00 до 18.00 – ул. Полюсная, 60,

с 10.00 до 17.00 – ул. Баженова, 38.

17 июня 

  • с 12.00 до 18.00 – ул. Седова, 29-а.
  • с 10.00 до 17.00 – ул. Плеханова, 159, подъезд № 6.
  • с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 4.

21 июня

с 10.00 до 17.00

  • проезд Батищева, 1, подъезд № 1,
  • ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 1,
  • ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 1,
  • ул. Плеханова, 159, подъезд № 7.

22 июня

с 12.00 до 18.00 – Красноармейский пр., 30.

с 10.00 до 17.00:

  • пр. Батищева, 1, подъезд № 2,
  • ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 2,
  • ул. Матросова, 29/40;
  • ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 2.

23 июня

с 12.00 до 18.00 – Красноармейский пр., 30.

с 10.00 до 17.00:

  • пр. Батищева, 1, подъезд № 3,
  • ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 3,
  • ул. Матросова, 29/40;
  • ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 3,
  • ул. Плеханова, 159, подъезд № 8.

24 июня

с 12.00 до 18.00 – пр. Ленина, 74.

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 4.
  • ул. Матросова, 29/40;
  • ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 4.

28 июня

с 10.00 до 17.00 – ул. Кирова, 26, корп. № 2, подъезд № 5.

 

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:40 +1
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