По каким адресам тулякам в июне отключат газ

Фото: АО «Тулагоргаз».

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 июня

с 12.00 до 18.00:

ул. Академика Обручева, 2,

ул. Советская, 53-а.

с 10.00 до 17.00 ул. Плеханова, 159, подъезд № 1.

2 июня

с 12.00 до 18.00

ул. Белкина, 1-а.

ул. Седова, 12.

с 10.00 до 17.00

ул. Волкова, 6, подъезд № 1.

ул. Волкова, 6-а, подъезд № 1.

3 июня

с 12.00 до 18.00

ул. Академика Обручева, 4.

с 10.00 до 17.00

ул. Волкова, 6, подъезд № 2,

ул. Волкова, 6-а, подъезд № 2,

ул. Плеханова, 159, подъезд № 2.

4 июня

с 10.00 до 17.00

ул. Волкова, 6, подъезд № 3.

ул. Волкова, 6-а, подъезд № 3.

7 июня

с 12.00 до 18.00

ул. Тимирязева, 101, корпус 4.

ул. Седова, 14.

с 10.00 до 17.00

ул. Плеханова, 159, подъезд № 3,

ул. Баженова, 14, подъезд № 1.

8 июня

с 12.00 до 18.00 – ул. Демонстрации, 5,

с 10.00 до 17.00 – ул. Баженова, 14, подъезд № 2,

с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, дом № 5.

9 июня

с 12.00 до 18.00:

пр. Ленина, 143-б,

ул. Оборонная, 89, корпус № 1,

ул. Болотова, 72,

ул. Седова, 25-а.

с 10.00 до 17.00:

ул. Плеханова, 159, подъезд № 4,

ул. Баженова, 14, подъезд № 3.

с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 6.

10 июня

с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, дом № 7.

15 июня

с 12.00 до 18.00

ул. Н. Руднева, 61,

ул. Полюсная, 60,

ул. Седова, 27-а.

с 10.00 до 17.00

ул. Баженова, 36,

ул. Плеханова, 159, подъезд № 5.

с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, 9.

16 июня

с 12.00 до 18.00 – ул. Полюсная, 60,

с 10.00 до 17.00 – ул. Баженова, 38.

17 июня

с 12.00 до 18.00 – ул. Седова, 29-а.

с 10.00 до 17.00 – ул. Плеханова, 159, подъезд № 6.

с 14.00 до 17.00 – с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 4.

21 июня

с 10.00 до 17.00

проезд Батищева, 1, подъезд № 1,

ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 1,

ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 1,

ул. Плеханова, 159, подъезд № 7.

22 июня

с 12.00 до 18.00 – Красноармейский пр., 30.

с 10.00 до 17.00:

пр. Батищева, 1, подъезд № 2,

ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 2,

ул. Матросова, 29/40;

ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 2.

23 июня

с 12.00 до 18.00 – Красноармейский пр., 30.

с 10.00 до 17.00:

пр. Батищева, 1, подъезд № 3,

ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 3,

ул. Матросова, 29/40;

ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 3,

ул. Плеханова, 159, подъезд № 8.

24 июня

с 12.00 до 18.00 – пр. Ленина, 74.

с 10.00 до 17.00:

ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 4.

ул. Матросова, 29/40;

ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 4.

28 июня

с 10.00 до 17.00 – ул. Кирова, 26, корп. № 2, подъезд № 5.

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.