В Заречье 26 мая не будет холодной воды

В связи с этим будет организована раздача питьевой и технической воды.

Отключение холодной воды связано с проведением АО «Тулагорводоканал» плановых работ на Обидимском водозаборе с целью подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022.

Ремонт начнется с 8 утра 26 мая и завершится в 8 утра 27 мая. За эти сутки планируется выполнить следующие работы:

монтаж затвора Д=1000 мм в машинном зале насосной станции;

замена рассекающей задвижки Д=1000 мм на затвор Д=1000 мм на гребенке в машинном зале насосной станции Обидимо;

устройство выпуска Д=160 мм на трубе Д=630 мм ПНД в районе скв.23;

испытание РУ 10-6 кВ (Упка, Обидимо).

На это время будет прекращена подача холодной воды в Зареченском округе города Тулы, в п. Горелки, микрорайоне «Солнечный», п. Октябрьский, п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семеновка, в/ч Хомяково.

На период отсутствия воды будет организована раздача питьевой и технической воды, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Адреса будут сообщены дополнительно. Также эту информацию можно узнать в территориальном управлении по Зареченскому округу.