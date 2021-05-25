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В Заречье 26 мая не будет холодной воды

В Заречье 26 мая не будет холодной воды

В связи с этим будет организована раздача питьевой и технической воды.

Отключение холодной воды связано с проведением АО «Тулагорводоканал» плановых работ на Обидимском водозаборе с целью подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022.

Ремонт начнется с 8 утра 26 мая и завершится в 8 утра 27 мая. За эти сутки планируется выполнить следующие работы:

  • монтаж затвора Д=1000 мм в машинном зале насосной станции;
  • замена рассекающей задвижки Д=1000 мм на затвор Д=1000 мм на гребенке в машинном зале насосной станции Обидимо;
  • устройство выпуска Д=160 мм на трубе Д=630 мм ПНД в районе скв.23;
  • испытание РУ 10-6 кВ (Упка, Обидимо).

На это время будет прекращена подача холодной воды в Зареченском округе города Тулы, в п. Горелки, микрорайоне «Солнечный», п. Октябрьский, п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семеновка, в/ч Хомяково.

На период отсутствия воды будет организована раздача питьевой и технической воды, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Адреса будут сообщены дополнительно. Также эту информацию можно узнать в территориальном управлении по Зареченскому округу. 
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:33 0
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