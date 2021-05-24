Летом в Тульской области для отдыхающих откроют 60 пляжей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В 2021 году планируется открыть 60 пляжей. Водолазы обследуют дно водоемов, сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам проводят освидетельствование зон отдыха для выдачи разрешительных документов.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области уделяют большое внимание профилактике: проводят беседы с гражданами, тематические занятия в школах, распространяют памятки и листовки о правилах безопасности на воде. Разработано более 150 маршрутов патрулирования водных объектов, включая несанкционированные пляжи.

Губернатор обратил внимание глав районных администраций, что состояние пляжей необходимо контролировать в течение всего сезона. Также Алексей Дюмин напомнил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву, что в прошлом году ставил задачу привести в порядок места для купания на водоемах в микрорайоне Петровский и в поселке Иншинский.

Зона отдыха рядом с ЖК «Петровский квартал» оборудована подъездными путями и парковочными местами. Установлены скамейки для отдыха, урны для сбора мусора. До 1 июня там установят стенды с информацией о правилах безопасного поведения на пляже и на воде с указанием номеров телефонов спасательных служб и амбулатории. Территорию обработают т клещей, расчистят от сорняков и завезут песок.

Пруд в деревне Харино поселка Иншинский сейчас не пригоден для купания – во время обследования водолазы нашли на дне множество автомобильных покрышек, стройматериалов и стекла. Само дно – илистое, глубина ила превышает 20 см, а берег зарос камышом. Пруд относится к федеральной собственности, уже вопрос изготовления проекта по очистке акватории для последующего включения его в федеральную программу.