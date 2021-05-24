На трассе в Тульской области пробка из-за жуткого двойного ДТП

На 178-м км столкнулись КамАЗ и легковушка, а потом в грузовик влетел еще один автомобиль.

Вечером 24 мая на 178-м километре автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от Самылинки) произошли два ДТП. Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, сначала столкнулись грузовой КамАЗ с прицепом и легковой автомобиль.

Через некоторое время в грузовик на внушительной скорости влетел Hyundai Solaris. Второе столкновение было такой силы, что от передней части легковушки практически ничего не осталось. Для деблокирования пострадавшего сотрудникам МЧС пришлось использовать гидравлический инструмент.

«В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris, мужчина 1984 года рождения. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести», - уточнили в ГИБДД.

На момент публикации новости на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны, общей длиной в 3-4 км.