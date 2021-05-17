Трамваи стоят: ДТП с Range Rover и трамваем спровоцировало пробку на Восточном обводе

Фото очевидца.

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 17 мая на выезде с Восточного обвода в сторону Пролетарского района произошло ДТП, участниками которого стали внедорожник и трамвай. Обошлось без пострадавших. Однако движение трамваев на этой ветке парализовано.

Кроме того, ДТП стало причиной серьезной пробки: на момент публикации новости Восточный обвод в сторону улицы Ложевой полностью стоит.