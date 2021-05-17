новости
новости
Регистрация
Трамваи стоят: ДТП с Range Rover и трамваем спровоцировало пробку на Восточном обводе
Фото очевидца.

Трамваи стоят: ДТП с Range Rover и трамваем спровоцировало пробку на Восточном обводе

Выбирайте пути объезда!

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 17 мая на выезде с Восточного обвода в сторону Пролетарского района произошло ДТП, участниками которого стали внедорожник и трамвай. Обошлось без пострадавших. Однако движение трамваев на этой ветке парализовано.

Кроме того, ДТП стало причиной серьезной пробки: на момент публикации новости Восточный обвод в сторону улицы Ложевой полностью стоит. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПтрамвайВосточный обвод
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулу посетит известный сектовед
Тулу посетит известный сектовед
В Тульской области у собственника по суду изъяли землю за использование не по назначению
В Тульской области у собственника по суду изъяли землю за использование не по назначению
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.