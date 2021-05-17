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Тулу посетит известный сектовед

Тулу посетит известный сектовед

Александр Дворкин выступит с лекцией на книжной выставке-ярмарке «Тула Православная».

С 24 по 30 мая в Тульском кремле в очередной раз состоится книжная выставка-ярмарка «Тула Православная».   
 
В ходе выставки с лекцией о тоталитарных сектах выступит российский исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин.
 
Также в ярмарке примут участие крупнейшие православные издательства, специализирующихся на выпуске православной литературы (богословской, образовательной, детской, исторической, классической художественной, а также аудио- и видеопродукции, развивающих игр и игрушек), которые представят свою продукцию на выставке.
 
Книжная выставка-ярмарка включает в себя целый ряд мероприятий, общая цель которых — повысить популярность чтения, пробудить интерес к духовно-нравственной и православной литературе, а также духовно-нравственному патриотическому воспитанию и просвещению.
 
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ТулавыставкаправославиеАлександр Дворкин

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