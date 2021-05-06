В Туле четыре дебошира опрокинули легковушку

Сегодня, 6 мая, около часа ночи неизвестные перевернули легковушку, припаркованную возле дома №95 по улице Октябрьской.

– Вроде бы их было четыре человека. Прошу откликнуться очевидцев или тех, у кого есть доступ к записям с камер ближайших домов. Возможно, у кого-то работал регистратор, нужны любые сведения. Работа связана с машиной, так что ситуация вышла весьма неприятная, – сообщил Myslo потерпевший, который трудится сервисным инженером.

Если вы стали свидетелем данного происшествия, просьба позвонить по номеру 8 (953) 431-74-85.