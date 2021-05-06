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В Туле четыре дебошира опрокинули легковушку

В Туле четыре дебошира опрокинули легковушку

Происшествие случилось сегодня ночью, и владелец машины отчаянно ищет очевидцев хулиганского поступка.

Сегодня, 6 мая, около часа ночи неизвестные перевернули легковушку, припаркованную возле дома №95 по улице Октябрьской.
 
– Вроде бы их было четыре человека. Прошу откликнуться очевидцев или тех, у кого есть доступ к записям с камер ближайших домов. Возможно, у кого-то работал регистратор, нужны любые сведения. Работа связана с машиной, так что ситуация вышла весьма неприятная, – сообщил Myslo потерпевший, который трудится сервисным инженером.
 
Если вы стали свидетелем данного происшествия, просьба позвонить по номеру 8 (953) 431-74-85.
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сегодня, в 17:17 +3
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