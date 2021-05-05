Дачники могут выдохнуть: штрафов за одуванчики на участках не будет

Накануне по новостным лентам прокатилась информация о новых штрафах, которые якобы коснутся дачников, которые не уничтожают на своем участке сорняки, в том числе одуванчик, мяту и ромашку.

Тут же WhatsApp-ы затрещали от стремительно разлетающейся фейковой новости. В Госдуме отреагировали на это. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, разъяснил, что документ, о котором идет речь, не имеет отношения к дачникам.

По его словам, он затрагивает исключительно производителей сельхозпродукции. Штрафы грозят тем, кто нецелевым образом использует земли сельхозназначения. И со времени выхода этого постановления никаких изменений в сфере регулирования сорных растений не было, напомнил Николаев.

«Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно!» - заявил депутат. Он добавил, что с борщевиком огородники сами борются и без штрафов.

Но самое интересное не в том, что одуванчики и ромашки все-таки можно, а в том, как быстро наши люди верят самым глупым феи?кам.