В Туле руководитель «Дорстроя» утаил от налоговиков 12,5 млн рублей

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Тульской области 34-летний мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с 18 апреля по 15 июля 2019 года обвиняемый [руководитель ООО «Дорстрой»] производил расчеты с контрагентами без зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия. Таким образом, от налогообложения оказалось сокрыто свыше 12,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.