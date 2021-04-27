В Туле руководитель «Дорстроя» утаил от налоговиков 12,5 млн рублей
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.
В Тульской области 34-летний мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, с 18 апреля по 15 июля 2019 года обвиняемый [руководитель ООО «Дорстрой»] производил расчеты с контрагентами без зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия. Таким образом, от налогообложения оказалось сокрыто свыше 12,5 млн рублей.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
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