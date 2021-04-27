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На каких улицах Тулы отключат свет 28 апреля

На каких улицах Тулы отключат свет 28 апреля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

В среду они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Белкина, 3-21 (нечётн.), 2, 4, 4-а, 4-б, 8-б,
  • ул. Болдина, 11,
  • пер. Стандартный, 2-13,
  • ул. Мира, 18, 18-б, 14, 16,
  • пр. Ленина, 18, 24, 26, 28, 28-а, 28-б,
  • ул. Каминского, 22,
  • пер. Центральный, 7, 9-б, 3,
  • пер. Учётный, 3,
  • Демидовская плотина, 4-16 (чётн.), 13-15 (нечётн.),
  • ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.),
  • ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148,
  • ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),
  • ул. Каракозова, 71,
  • ул. Патронная, 49,
  • ул. Кирова, 162-а,
  • Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
  • п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.),
  • ул. Фруктовая, 16-25.
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