На каких улицах Тулы отключат свет 28 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
В среду они пройдут по следующим адресам:
- ул. Белкина, 3-21 (нечётн.), 2, 4, 4-а, 4-б, 8-б,
- ул. Болдина, 11,
- пер. Стандартный, 2-13,
- ул. Мира, 18, 18-б, 14, 16,
- пр. Ленина, 18, 24, 26, 28, 28-а, 28-б,
- ул. Каминского, 22,
- пер. Центральный, 7, 9-б, 3,
- пер. Учётный, 3,
- Демидовская плотина, 4-16 (чётн.), 13-15 (нечётн.),
- ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.),
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148,
- ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),
- ул. Каракозова, 71,
- ул. Патронная, 49,
- ул. Кирова, 162-а,
- Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
- ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
- п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.),
- ул. Фруктовая, 16-25.
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