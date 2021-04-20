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Рязанка несколько месяцев издевалась над ребенком в Туле

Рязанка несколько месяцев издевалась над ребенком в Туле

Женщина снимала на видео насилие над 11-летней девочкой. Помогала ей подельница, которая сейчас осуждена.

В Рязани сотрудники полиции объявили в розыск 47-летнюю уроженку Ряжска. Женщину подозревают в сексуальном насилии над ребенком с использованием собак.

По предварительной информации, в 2018 году женщина вместе с подельницей, которая в настоящий момент осуждена, несколько месяцев издевалась над девочкой, уроженкой одной из среднеазиатских республик. Сексуальное надругательство они снимали на видео, а потом продавали ролики в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:35 0
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