Рязанка несколько месяцев издевалась над ребенком в Туле

Женщина снимала на видео насилие над 11-летней девочкой. Помогала ей подельница, которая сейчас осуждена.

В Рязани сотрудники полиции объявили в розыск 47-летнюю уроженку Ряжска. Женщину подозревают в сексуальном насилии над ребенком с использованием собак.

По предварительной информации, в 2018 году женщина вместе с подельницей, которая в настоящий момент осуждена, несколько месяцев издевалась над девочкой, уроженкой одной из среднеазиатских республик. Сексуальное надругательство они снимали на видео, а потом продавали ролики в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело.