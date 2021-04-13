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«Накажи автохама»: чёрный Mercedes и красный светофор
Кадр из видео

«Накажи автохама»: чёрный Mercedes и красный светофор

Водитель седана проигнорировал запрещающий сигнал на ул. Каракозова.

Мы продолжаем делиться с вами материалами, присланными в нашу спецрубрику «Накажи автохама». В этот раз в поле зрения видеорегистратора нашего читателя попал чёрный Mercedes с госномером: У437АР71.

Всё произошло на ул. Каракозова – водитель иномарки либо выехал с прилегающей территории, либо объехал остановившийся поток по встречной полосе и, не обращая внимания на красный свет светофора, поехал вперёд. К сожалению, дату и время совершения нарушения установить не удалось.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Сюжет: Автохам71
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