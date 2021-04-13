«Накажи автохама»: чёрный Mercedes и красный светофор

Кадр из видео

Мы продолжаем делиться с вами материалами, присланными в нашу спецрубрику «Накажи автохама». В этот раз в поле зрения видеорегистратора нашего читателя попал чёрный Mercedes с госномером: У437АР71.

Всё произошло на ул. Каракозова – водитель иномарки либо выехал с прилегающей территории, либо объехал остановившийся поток по встречной полосе и, не обращая внимания на красный свет светофора, поехал вперёд. К сожалению, дату и время совершения нарушения установить не удалось.

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