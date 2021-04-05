В Туле осудят мужчину, который насмерть забил сожительницу
Происшествие произошло в День защитника Отечества. Парочка поссорилась, и праздник закончился трагедией.
В Туле 58-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По предварительным данным, 23 февраля обвиняемый распивал спиртное в компании сожительницы. Они поссорились, и мужчина жестоко избил женщину – руками, ногами и неустановленным предметом. От многочисленных травм 52-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
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