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В Туле осудят мужчину, который насмерть забил сожительницу

В Туле осудят мужчину, который насмерть забил сожительницу

Происшествие произошло в День защитника Отечества. Парочка поссорилась, и праздник закончился трагедией.

В Туле 58-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По предварительным данным, 23 февраля обвиняемый распивал спиртное в компании сожительницы. Они поссорились, и мужчина жестоко избил женщину – руками, ногами и неустановленным предметом. От многочисленных травм 52-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 
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