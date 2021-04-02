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Жителя Плавска осудили за кражу и угон

Жителя Плавска осудили за кражу и угон

Оба преступления мужчина совершил будучи нетрезвым.

В Плавске местный житель признан виновным в угоне и краже.
 
Судом установлено, что 24 октября 2020 года пьяный обвиняемый увидел припаркованный автомобиль на улице Трудовой. Машина была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Мужчина сел за руль и уехал на нем до заправки, после чего оставил транспортное средство и ушел.
 
А 7 ноября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомого. Дождался, пока тот уснет, и снял с его шеи золотую цепочку с кулоном. Ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей. 
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. 
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