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В Туле попал в ДТП полицейский автомобиль
Фото предоставлено очевидцем.

В Туле попал в ДТП полицейский автомобиль

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Днем 1 апреля на пересечении улиц Демонстрации и Лейтейзена произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.
 
По предварительной информации, УАЗ буксировал служебную ГАЗель и врезался в легковушку, после чего в него сзади врезалась ГАЗель.
 
«Никто не пострадал. По факту ДТП назначена служебная проверка», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:39 +1
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