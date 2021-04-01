В Туле попал в ДТП полицейский автомобиль

Фото предоставлено очевидцем.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Днем 1 апреля на пересечении улиц Демонстрации и Лейтейзена произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

По предварительной информации, УАЗ буксировал служебную ГАЗель и врезался в легковушку, после чего в него сзади врезалась ГАЗель.

«Никто не пострадал. По факту ДТП назначена служебная проверка», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.