новости
новости
Регистрация
На парковке тульского супермаркета у грузовика взорвался бензобак

На парковке тульского супермаркета у грузовика взорвался бензобак

По предварительным данным, пострадали два человека.

На парковке одного из крупных супермаркетов в с. Осиновая Гора произошло ЧП – загорелся грузовик DAF с полуприцепом. По словам очевидцев, после возгорания у машины взорвался бензобак.

Сгорел моторный отсек и передние колёса, серьёзно пострадала кабина. Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области сообщает, что пострадал 19-летний молодой человек, однако очевидцы происшествия говорят, что пострадавших было двое.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:24 0
Другие статьи по темам
Событие
происшествиевозгораниепожарвзрыв бака
Место
ТулаОсиновая Гора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле Mazda влетела в дом: водителю стало плохо, жена уводила машину от остановки
В Туле Mazda влетела в дом: водителю стало плохо, жена уводила машину от остановки
За сутки шестеро туляков отдали мошенникам более 1,7 млн рублей
За сутки шестеро туляков отдали мошенникам более 1,7 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.