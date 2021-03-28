На парковке тульского супермаркета у грузовика взорвался бензобак

На парковке одного из крупных супермаркетов в с. Осиновая Гора произошло ЧП – загорелся грузовик DAF с полуприцепом. По словам очевидцев, после возгорания у машины взорвался бензобак.

Сгорел моторный отсек и передние колёса, серьёзно пострадала кабина. Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области сообщает, что пострадал 19-летний молодой человек, однако очевидцы происшествия говорят, что пострадавших было двое.