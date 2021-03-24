В тульском Центре организации отдыха детей нашли «мертвые души»: возбуждено уголовное дело

Предполагается, что кто-то из руководства присвоил 250 тыс. рублей бюджетных денег.

Как стало известно Myslo, в следственном управлении УМВД по городу Туле возбуждено уголовное дело в отношении руководства Центра организации отдыха детей и молодежи города Тулы. Предполагаемая сумма ущерба — 250 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

По неофициальной информации, в ходе проверок в организации были выявлены факты, позволяющие предположить фиктивное трудоустройство — так называемые «мертвые души».