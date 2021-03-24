Узловчанин подозревается в контрабанде наркотиков

Посылку с марихуаной изъяли сотрудники тульской таможни, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники тульской таможни обнаружили внутри посылки из Италии 10,4 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба ведомства.

Предназначалась посылка 31-летнему жителю Узловой. Кроме марихуаны таможенники обнаружили внутри международного почтового отправления почти грамм гашиша.

После обнаружения наркотиков в квартире получателя был произведен обыск. Дома у него также были обнаружены растительные вещества, которые направлены для проведения экспертизы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».