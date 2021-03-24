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Узловчанин подозревается в контрабанде наркотиков

Узловчанин подозревается в контрабанде наркотиков

Посылку с марихуаной изъяли сотрудники тульской таможни, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники тульской таможни обнаружили внутри посылки из Италии 10,4 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Предназначалась посылка 31-летнему жителю Узловой. Кроме марихуаны таможенники обнаружили внутри международного почтового отправления почти грамм гашиша.
 
После обнаружения наркотиков в квартире получателя был произведен обыск. Дома у него также были обнаружены растительные вещества, которые направлены для проведения экспертизы.
 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». 
 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:52 0
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