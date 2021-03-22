«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП

Кадр из видео

Нарушение было зафиксировано 19 марта на ул. М. Горького в Туле.

Очередным антигероем рубрики «Накажи автохама» стал водитель автомобиля Dodge с госномером У919АС71, который, судя по данным видеорегистратора нашего читателя, 19 марта, около девяти часов утра, грубо нарушил ПДД на ул. М. Горького.

На записи видно, как иномарка левой парой колес пересекает встречную полосу, объезжая стоящий на остановке автобус. Водитель машины с регистратором вынужден остановиться, чтобы избежать столкновения.

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