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«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП
Кадр из видео

«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП

Нарушение было зафиксировано 19 марта на ул. М. Горького в Туле.

Очередным антигероем рубрики «Накажи автохама» стал водитель автомобиля Dodge с госномером У919АС71, который, судя по данным видеорегистратора нашего читателя, 19 марта, около девяти часов утра, грубо нарушил ПДД на ул. М. Горького.

На записи видно, как иномарка левой парой колес пересекает встречную полосу, объезжая стоящий на остановке автобус. Водитель машины с регистратором вынужден остановиться, чтобы избежать столкновения.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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